Ник Райнър е „отговорен“ за смъртта на родителите си - Роб Райнер и Мишел Сингър Райнър, съобщи полицията на Лос Анджелис, цитирана от CNN. Властите не уточниха как са починали жертвите, нито как следователите са установили, че синът им е отговорен за смъртта им.

32-годишният Ник Райнър е задържан без право на гаранция. Все още не е ясно дали той си е наел адвокат.

Полицията в Лос Анджелис е пристигнала в дома на двойката в Брентвуд около 15:40 ч. в неделя и е установила, че двамата са жертви на убийство . Телата на режисьора и неговата съпруга били открити от дъщеря им Роми Райнер.

Снимка: Домът на Роб и Мишел Райнър в Брентвуд, Getty Images

Ник Райнер е бил открит и арестуван около 21:15 ч., съобщи полицията.

Снимка: Звездата на Роб Райнър на Алеята на славата в Холивуд след смъртта му, Getty Images

Редактор: Цветина Петрова