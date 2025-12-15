Арестуваха сина на Роб и Мишел Райнер - Ник, след като режисьорът и съпругата му бяха намерени мъртви в имението им в Калифорния. Ник е в ареста срещу гаранция в размер на 4 млн. долара. 32-годишният мъж бил задържан в неделя, а обвиненията срещу него са повдигнати днес.

Роб Райнер и Мишел Сингър имат общо три деца, а Ник е средното дете в семейството. Той е работил като сценарист, а най-известният му проект е съавторството на сценария на филма „Being Charlie“ (2016), режисиран от неговия баща. Филмът, който разказва историята на тийнейджър, зависим от наркотици, е вдъхновен от собствените му борби със зависимостта. Това разказа Ник Райнер пред списание "People" по време на премиерата на лентата.

Режисьорът Роб Райнер и съпругата му са намерени мъртви в имението им в Калифорния

Роб Райнер и съпругата му си отидоха съответно на 78 и 68 години. Телата им са открити от дъщеря им. Полицейското управление на Лос Анджелис съобщи, че на този етап разследването все още е в най-ранната си фаза. „Ще се опитаме да разговаряме с всеки член на семейството, до когото имаме достъп, за да установим фактите по това разследване“, добави той.

Кметът на Лос Анджелис Карън Бас определи смъртта на Роб Райнер като „съкрушителна загуба за нашия град и страната“. „Приносът на Роб Райнер отеква в цялото американско общество и чрез творческата си дейност и своята активна позиция в борбата за социална и икономическа справедливост той е подобрил живота на безброй хора“, заяви той.

