Британският премиер в оставка Киър Стармър ще посети днес украинската столица Киев за разговори с украинския президент Володимир Зеленски, предаде „Ройтерс“, като се позова на съобщение на „Даунинг стрийт 10“.

Официално Стармър ще се оттегли от поста си идния понеделник и това е една от последните му визити зад граница.

Украйна и ЕС обединяват усилия за развитие на производството на дронове (ВИДЕО)

По време на нея той ще обсъди напредъка по оборудване на Украйна в борбата ѝ срещу Русия и бъдещия фокус на усилията на съюзниците на Киев в тази насока.

Очаква се утре лейбъристът Анди Бърнам да бъде обявен официално за лидер на британската управляваща Лейбъристка партия и в понеделник да стане новия премиер на Великобритания.

Редактор: Ивета Костадинова