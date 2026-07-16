Испания ще предостави пакет от 570 милиона евро за финансиране и мерки за покриване на риска, насочени към насърчаване на испанските инвестиции във възстановяването на Украйна. Това обяви първият вицепремиер и министър на икономиката, търговията и компаниите на Испания Карлос Куерпо, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

На пресконференция в Киев, Куерпо заяви, че пакетът включва 200 млн. евро от финансови инструменти като испанския Фонд за интернационализация на бизнеса (FIEM), като половината от сумата е предоставена като заеми, а другата половина като безвъзмездно финансиране.

ЕС обсъжда помощ за Украйна за до 45 млрд. евро, ако войната продължи и след 2027 г.

Допълнителни 100 млн. евро ще дойдат от COFIDES, подкрепяната от държавата публично-частна институция за финансиране на развитието, която управлява публични инвестиционни фондове.

Пакетът включва и увеличение на кредитната линия за покритие на риска, предлагана от Испанската агенция за експортно кредитиране (Cesce), от 30 млн. евро на 250 млн. евро, за да се подпомогнат испанските компании, инвестиращи в Украйна, въпреки несигурността, създадена от войната.

Инструментът, стартиран през септември 2023 г., вече се е увеличил повече от осем пъти, се казва в изявление на Министерството на икономиката, търговията и компаниите.

Радев: За България спасяването на Плана за възстановяване и средствата в него са не по-маловажни от реформите

Куерпо заяви, че разширяването отразява силното търсене от испанските компании, описвайки схемата за покритие на риска като „един от най-търсените инструменти“ за бизнеса, който иска да оперира в Украйна при настоящите условия.

Останалите 20 млн. евро ще дойдат чрез споразумение, подписано вчера между испанския Официален кредитен институт (ICO) и „Райфайзен Банк Украйна“, дъщерно дружество на австрийската „Райфайзен Банк Интернешънъл“.

Споразумението беше подписано по време на посещението на Куерпо в Киев заедно с представители на испански компании и публични институции, които насърчават чуждестранните инвестиции.

Редактор: Цвета Лазаркова