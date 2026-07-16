Одобрението за консервативното правителство на японската министър-председателка Санае Такаичи спадна под 50 процента за първи път, след като тя дойде на власт през октомври, показва проучване, публикувано днес и цитирано от „Франс прес”.

Според проучването на „Джиджи Прес” около 49 процента от японците одобряват правителството на Такаичи, като най-остър спад на подкрепа се отбелязва сред гласоподавателите на около 60-годишна възраст. При тях одобрението е спаднало от 63,7 процента миналия месец до 39,9 процента - този.

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Въпреки че поддръжниците на лидера продължават да цитират нейните лидерски качества и надеждност, като основни причини за недоволство са посочени: „не можем да очакваме много от нея“ и „лошата политика“.

През февруари Такаичи си осигури убедителна победа на предсрочните избори за долната камара на парламента, подкрепена по-специално от популярността ѝ сред младите избиратели, които бяха спечелени от дипломатическите ѝ умения, достъпността ѝ и промяната, която тя въплъщаваше.

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Тя спечели предимство и от спада на инфлацията през последните месеци, след бързото нарастване на цените, довело до падането на двама нейни предшественици. Въпреки това коментарите ѝ през ноември, че Токио може да се намеси с военна сила в случай на атаката срещу Тайван, обтегна отношенията между Япония и Китай.

Този месец група от около 150 японски учени внесе и петиция в парламента относно законопроекта, подкрепен от министър-председателя, който би забранил оскверняването на японското знаме.

Редактор: Ивета Костадинова