Снимка: БТА/Видео:"Ройтерс"
Вотът ще се проведе на 8 февруари
Японският премиер Санае Такаичи разпусна официално Камарата на представителите (Сюгиина). Така страната ѝ отива на предсрочни парламентарни избори. Вотът ще се проведе на 8 февруари, съобщи "Киодо".
Такаичи обяви намерението си да предприеме тази стъпка на 19 януари. Целта ѝ е правителството да се възползва от високите нива на одобрение сред населението, за да получи по-силен мандат за управление и да увеличи парламентарното си мнозинство.
Японците гласуват днес за горна камара в парламента
Според социологическите проучвания Такаичи се ползва с рейтинг на одобрение от 70%. В момента управляващият ѝ блок разполага с много крехко мнозинство в парламента, което му пречи да реализира политиката си, отбелязват агенциите.Редактор: Станимира Шикова
