Десет дни след историческата победа на изборите долната камара на парламента в Япония официално преизбра Санае Такаичи за министър-председател. 64-годишната Такаичи стана първата жена премиер на Япония през октомври и спечели мнозинство от две трети за партията си на предсрочните избори на 8 февруари, предаде АФП.

Тя обеща да укрепи отбраната на Япония, за да защити територията и водите ѝ, което вероятно ще влоши още повече отношенията с Пекин, както и да даде тласък на забавената икономика. През ноември Такаичи намекна, че Токио може да предприеме военна намеса, ако Китай се опита да завземе Тайван със сила.

Санае Такаичи е първата жена премиер в Япония

Пекин смята демократичния остров за част от своята територия и не изключва използването на сила за анексирането му, което влоши отношенията му с Япония. На 14 февруари на конференцията по сигурността в Мюнхен главният дипломат на Пекин Ван И заяви, че сили в Япония се опитват да „възродят милитаризма“.

В политическа реч, очаквана на 20 февруари, Такаичи ще се ангажира да актуализира стратегическата рамка на Япония „Свободен и отворен Индо-Тихоокеански регион (FOIP)“, съобщиха местните медии. Правителството на Такаичи планира да приеме и закон за създаване на Национална разузнавателна агенция и да започне конкретни дискусии за закон срещу шпионажа, посочват запознати.

Редактор: Станимира Шикова