15-годишно момиче от Елхово, което не притежава шофьорска книжка, блъсна с кола 22-годишен мъж в Несебър и избяга от местопроизшествието.

Случаят е от 2 август, малко след 04:00 ч. сутринта, на паркинга на голям търговски обект, разположен до КПП - Кошарица. По данни на пострадалия тийнейджърката е управлявала лек автомобил с бургаска регистрация. Поради движение с несъобразена скорост тя е блъснала пешеходеца.

Задържаха шофьор, блъснал пешеходец, нападнал го и избягал от местопроизшествието

След удара непълнолетната водачка не уведомила органите на МВР и напуснала мястото. Впоследствие тя е установена и издирена от полицията.

Около 06:20 ч. същата сутрин пострадалият 22-годишен бургазлия отишъл със собствен превоз до УМБАЛ - Бургас. При медицинския преглед са установени натъртвания и охлузвания по тялото му, но младият мъж отказал хоспитализация