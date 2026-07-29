Шофьор блъсна пешеходец на пешеходна пътека в Левски, след което го нападна и избяга от местопроизшествието. Мъжът е задържан. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Плевен, цитирани от кореспондента на БТА в Плевен.

Инцидентът е станал във вторник около 08:20 ч. на улица „Хан Аспарух“. По данни на полицията водачът не е пропуснал 73-годишния мъж, който пресичал на обозначена пешеходна пътека, и го е блъснал. След удара шофьорът слязъл от автомобила, влязъл във физическа саморазправа с пострадалия и напуснал мястото. Сигналът до полицията е подаден от самия пострадал.

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На място е извършен оглед, а раненият мъж е откаран в болница с контузии на гръбначния стълб и тазобедрената става. След оказана медицинска помощ той е освободен за домашно лечение.

Полицията е установила и задържала 34-годишния водач за срок до 24 часа. В районното управление той е отказал да даде проби за употреба на алкохол и наркотични вещества. По случая са образувани досъдебно и бързо производство, а Районната прокуратура в Плевен е уведомена. Разследването продължава.

Редактор: Ралица Атанасова