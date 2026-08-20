Украинското правителство планира да освободи председателя на Надзорния съвет и главния изпълнителен директор на държавна банка на фона на ново разследване на антикорупционните органи в страната, съобщи премиерът Сергий Корецки.

"Оповестените от антикорупционните органи факти изискват съответната реакция и няма как да бъдат пренебрегнати", заяви Корецки.

По-рано вчера украинските антикорупционни органи съобщиха, че са извършили обиски на заподозрени и са започнали специална операция. Разследващите проверяват предполагаема схема за пране на милиони долари.

Мащабна акция за пране на пари в Украйна, Зеленски освободи заместник-ръководител на канцеларията си

Разследването е насочено и към Ирина Мудра, заместник-ръководител на канцеларията на президента Володимир Зеленски, която той освободи няколко часа по-късно, без да посочи причина. Мудра потвърди във Facebook, че сутринта в дома ѝ е бил извършен обиск, и заяви, че сътрудничи на разследващите. Тя каза също, че е подала оставка.

Канцеларията на Зеленски и преди е била обект на проверки от антикорупционните органи. Впоследствие той освободи Андрий Ермак, който по това време я оглавяваше.

Зеленски обеща решителна борба с корупцията, включително пред партньорите на Украйна от Европейския съюз, докато страната се стреми да постигне напредък по пътя към членство в ЕС.

Редактор: Дарина Методиева