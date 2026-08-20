68-годишен мъж е с опасност за живота след инцидент с трактор в бургаското село Драганово, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Катастрофата е станала около 11:06 часа на 19 август на черен път в района на улица „Трета“. Мъжът управлявал нерегистриран колесен трактор „ЮМЗ“, който излязъл от пътя и се преобърнал в дере.

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Преди машината да падне, водачът скочил от кабината в движение. При падането на земята обаче получил тежки травми.

68-годишният мъж е транспортиран в болница „Сърце и мозък“, където е настанен за лечение с множество фрактури на таза и други сериозни наранявания. Състоянието му е тежко и има опасност за живота.

Редактор: Цветина Петкова