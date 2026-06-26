Водач на тежкотоварен камион получи инсулт и се блъсна в мантинела на паркинг около 335 км от „Тракия” в района на Карнобат. Инцидентът е станал в четвъртък вечерта около 20:20 ч.

Отзовалите се екипи на МВР установили, че водачът на влекач с прикачено полуремарке с хасковска регистрация е 61-годишен мъж от Хасково. Поради влошаване на здравословното състояние и с цел избягване на вероятен пътен инцидент той навлиза в паркинг на автомагистралата, където губи контрол над управляваното МПС, блъска се двукратно в еластичната предпазна ограда и спира в отводнителната канавка.

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Водачът е настанен за лечение в болница „Сърце и мозък” - Бургас с опасност за живота.