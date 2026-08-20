Почти до самия край на август времето ще е горещо и сухо, с най-висока степен на пожароопасност. От четвъртък до неделя ще е слънчево и почти безоблачно. В ранните часове край морето ще има условия за понижена видимост.

Тенденцията е температурите да се повишат до най-високия летен диапазон. Ако в четвъртък термометрите показват стойности до 37-38 градуса, то до неделя в някои обичайно горещи точки е възможно да отбележим до 40 градуса.

Ранните прогнози допускат горещият цикъл да продължи и в първите дни на последната августовска седмица. Слънцегреенето ще е интензивно, облачността - лека и динамична, а смущенията - незначителни и главно по планините. Следобедните температури ще са между 33 и 38 градуса.

Студен атмосферен фронт се очаква да сложи край поне на настоящата гореща поредица около 26-28 август. Ще има кратки, временно интензивни валежи с локален характер. Ще се образуват гръмотевични бури с риск от градушка. Последните дни на месеца ще са по-хладни, с дневни температури между 27 и 32 градуса.





Редактор: Цветина Петрова