Принц Хари и съпругата му Меган планират да се върнат да живеят във Великобритания този месец, шест години след като се отказаха от задълженията си като членове на кралското семейство и се преместиха в САЩ.

Херцогът и херцогинята на Съсекс ще се преместят от Калифорния във Великобритания за продължителен период заедно със 7-годишния принц Арчи и 5-годишната принцеса Лилибет. Децата ще започнат да ходят на училище на Острова през септември.

Нито говорител на Хари, нито Бъкингамският дворец са коментирали новината. Източник, близък до двойката, обаче потвърди, че съобщенията са верни. Според „Телеграф“ двамата няма да се върнат към задълженията си като членове на кралското семейство, нито ще живеят в кралска резиденция.

Децата на принц Хари и Меган Маркъл се срещнаха с дядо си крал Чарлз за първи път от четири години

Двойката напусна Великобритания през март 2020 г., което предизвика напрежение, след като двамата многократно отправиха критики към кралското семейство и монархията. Миналия месец фамилията посети Острова, а крал Чарлз се срещна с внуците си за първи път от 2022 г. насам.

Редактор: Дарина Методиева