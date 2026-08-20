Вицепрезидентът на ФИФА Шандор Чани е изпратил писмо до Джани Инфантино, с което официално оттегля подкрепата си за президента на световната футболна централа. Решението идва след внезапното освобождаване на оперативния директор Кевин Ламур, съобщи ABC.

Чани определи раздялата с Ламур като „последната капка“. Високопоставеният служител напусна ФИФА, след като публично разкритикува плана на Инфантино за продажба на дял от търговските права върху Световното първенство и други турнири.

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Унгарецът стана четвъртият вицепрезидент на ФИФА, който през последните месеци публично се противопоставя на действията на Инфантино. Натискът върху ръководителя на световния футбол се засилва само месеци преди изборите за президент на организацията през март.

По думите на Чани Ламур е изпълнявал задълженията си при високи професионални и етични стандарти и е допринесъл значително за прозрачната работа на организацията. „Фактът, че освобождаването му беше предизвикано от критиките към тази инициатива, която самият Вие впоследствие признахте за погрешна, показва сериозни недостатъци в професионалната преценка, етичните стандарти и лидерството“, пише още Чани в писмо до Инфантино.

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Сред другите високопоставени представители, които вече публично критикуваха поведението на Инфантино, са президентът на УЕФА Александър Чеферин, ръководителят на Азиатската футболна конфедерация шейх Салман бин Ибрахим Ал Халифа и президентът на КОНКАКАФ Виктор Монталяни.

Черна гора също оттегля предишната си подкрепа за кандидатурата на Инфантино. Президентът на местната футболна федерация и член на Съвета на ФИФА Деян Савичевич е изпратил писмо до генералния секретар на централата Матиас Графстрьом, в което изразява сериозни опасения от последните събития. „Те са изключително тревожни и показват сериозна липса на комуникация и прозрачност не само спрямо националните федерации, но и спрямо вътрешните структури и членовете на Съвета на ФИФА“, пише Савичевич.

Футболната асоциация на Черна гора настоява за цялостен преглед на действията на ръководството на световната централа.

Според „Гардиън“ Израел също е оттеглил подкрепата си за преизбирането на Инфантино. Решението е било взето единодушно от ръководството на Израелската футболна асоциация.

Уелс беше първата национална федерация, която официално се отказа от подкрепата си за настоящия президент по-рано този месец. Изпълнителният директор на Футболната асоциация на страната Ноел Муни дори призова Инфантино да подаде оставка след неуспешния му опит да продаде част от най-ценните търговски активи на ФИФА на частни инвестиционни фондове.

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Кризата идва месеци преди изборите за президент на ФИФА през март. Инфантино ще се кандидатира за четвърти мандат, който би го оставил начело на световния футбол до 2031 г.

Въпреки нарастващата съпротива той продължава да има подкрепата на Африканската футболна конфедерация и южноамериканската КОНМЕБОЛ. Президентът на африканската конфедерация и вицепрезидент на ФИФА Патрис Мотсепе заяви, че евентуалното отстраняване на Инфантино трябва да бъде решено по демократичен път от 211-те национални федерации на изборите през следващата година, а не чрез други механизми.

Редактор: Цветина Петкова