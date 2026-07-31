Пореден тежък удар понесе президентът на ФИФА Джани Инфантино заради спорния план за продажба на дял от търговските права на Световното първенство на частни инвеститори. Старшият му съветник Карлос Кордейро подаде оставка в знак на протест срещу предложението.

Кордейро е една от най-влиятелните фигури във ФИФА. Той е бивш президент на Футболната федерация на САЩ и бивш заместник-председател на инвестиционната банка Goldman Sachs. През 2021 г. беше назначен за старши съветник на Инфантино именно заради дългогодишния си опит в международните финанси и бизнеса.

Футбол, политика и пари: Какво се крие зад плановете на ФИФА да продаде дял от своите турнири

В ексклузивно изявление за Sky News Кордейро заяви, че няма нищо общо с предложението за продажба на дял от Световното първенство и категорично се противопоставя на него. „Като старши съветник на президента на ФИФА, бивш банкер и човек, който цял живот обича футбола, не мога да стоя безучастен, докато ФИФА обмисля да продаде дял от Световното първенство. Искам да бъда пределно ясен – не съм участвал по никакъв начин в изготвянето на това предложение и категорично се противопоставям на него. Това е лоша сделка за федерациите членки на ФИФА, лоша сделка за футбола и лоша сделка за дългосрочното бъдеще на играта“, коментира Кордейро.

Планът на президента Джани Инфантино за продажба на част от търговските права върху Световното първенство и останалите турнири предизвика остри реакции. От УЕФА обявиха, че ще бойкотира всички турнири на ФИФА, ако президентът продължи с намерението си да продаде дяловете. С подобни позиции излязоха Северноамериканската, Централноамериканската и Карибската футболна конфедерация (КОНКАКАФ) и Азиатската футболна конфедераци(АФК).

Редактор: Иван Иванов