Международната федерация Световен бокс (World Boxing) премахна ограниченията за руските състезатели и им разреши отново да участват в международни турнири под руския флаг.

Досега боксьорите от Русия имаха право да се състезават единствено като неутрални атлети. След решението на организацията те вече ще могат да представят страната си с националните символи на състезанията под егидата на федерацията, която е призната от Международния олимпийски комитет.

Руски атлети могат да се върнат на Игрите през 2028 г. след решение на МОК

Въпреки отпадането на санкциите, от боксовата федерация уточниха, че руските делегации ще бъдат под засилено наблюдение по време на международните прояви.

По време на заседанието на Изпълнителния комитет в Глазгоу бяха определени и квалификационните турнири за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. За европейските боксьори първата възможност за спечелване на олимпийски квоти ще бъдат Европейските игри в Истанбул догодина.

Българските национали ще разполагат и с още два шанса да се класират за Олимпиадата чрез световните квалификационни турнири, които ще се проведат в Италия и Унгария.

Редактор: Цветина Петкова