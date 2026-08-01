Моторист загина след като катастрофира на прохода "Шипка", предаде коресподентът на БТА в Габрово Радослав Първанов. Инцидентът е станал на северната страна на прохода - главен път I-5, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Габрово.

Сигналът за произшествието е подаден около 10:00 часа. На място веднага е изпратен полицейски екип, който е установил самоличността на водача. Жертвата е на 61 години от село Шумата.

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Мъжът е транспортиран в болнично заведение, където по-късно е починал. По първоначална информация той е самокатастрофирал, след като се е ударил в крайпътна мантинела. Причините за пътнотранспортното произшествие се изясняват.

Редактор: Ивайла Маринова