Страната ни изразява подкрепа и солидарност към своя съюзник Полша след инцидента с руска ракета, която наруши въздушното пространство на страната. Това съобщават от Министерството на външните работи в публикация в социалната мрежа Х.

„Потвърждаваме отново ангажимента си към политиката на възпиране и отбрана на НАТО и стоим рамо до рамо с нашите съюзници и партньори в защитата на европейската и евро-атлантическата сигурност“, пишат още от външно министерство.

Bulgaria 🇧🇬 stands in solidarity with our аlly Poland 🇵🇱 following the violation of its airspace by a Russian missile. We reaffirm our commitment to NATO’s deterrence and defense and stand united with our allies and partners in safeguarding European and Euro-Atlantic security. — MFA Bulgaria (@MFABulgaria) July 31, 2026

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От ведомството допълват, че дипломацията и деескалацията остават ключови за постигането на справедлив и траен мир в Украйна.

Редактор: Станимира Шикова