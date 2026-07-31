Дипломацията и деескалацията остават ключови за постигането на справедлив и траен мир в Украйна, посочват от ведомството

Страната ни изразява подкрепа и солидарност към своя съюзник Полша след инцидента с руска ракета, която наруши въздушното пространство на страната. Това съобщават от Министерството на външните работи в публикация в социалната мрежа Х.

„Потвърждаваме отново ангажимента си към политиката на възпиране и отбрана на НАТО и стоим рамо до рамо с нашите съюзници и партньори в защитата на европейската и евро-атлантическата сигурност“, пишат още от външно министерство.

От ведомството допълват, че дипломацията и деескалацията остават ключови за постигането на справедлив и траен мир в Украйна.

Редактор: Станимира Шикова

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