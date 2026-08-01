С влизането в сила на промените в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) и съпътстващото го законодателство от 1 август 2026 г., финансово-икономическата рамка в страната претърпява значителни трансформации. От промяна в осигурителната тежест за бизнеса и държавните служители до ръст на транспортните разходи и акцизите.

1. Завръщане на минималните осигурителни прагове по професии

След период, в който минималният осигурителен доход бе „плосък“ (550,66 евро за почти всички категории), от 1 август отново заработва Приложение № 1А към ЗБДОО. С него се възстановява схемата на минималните осигурителни прагове, диференцирани по икономически дейности и квалификационни групи професии.

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Най-ниският праг вече е равен на минималната работна заплата от 620,20 евро и се прилага за позицията без специална квалификация. Нагоре праговете нарастват, като за ръководните кадри в повечето сектори преминават 900 евро.

В сфери като финанси и застраховане, търговия, хотелиерство и ресторантьорство, както и в отделни браншове на хранителната промишленост, праговете за ръководители достигат и над 1 300 евро.

Минималният месечен осигурителен доход скача от 550,66 евро на 620,20 евро. Важно е да се отбележи, че авансовите вноски за месец август (платими до 25 септември) задължително трябва да бъдат изчислени върху новата, по-висока база.

2. Вдигат тавана на осигурителния доход на 2 300 евро

Максималният месечен осигурителен доход се увеличава от 2 111,64 евро на 2 300 евро (чл. 9, т. 2 от ЗБДОО). Това разширява осигурителната база със 188,36 евро. За всички високоплатени служители с доходи над досегашния таван това означава автоматично по-високи осигурителни удръжки от августовските заплати – както за сметка на работника, така и за сметка на работодателя.

3. Държавните служители вече ще плащат лична осигурителна вноска

Важна промяна настъпва в публичния сектор. Досега държавните служители, магистратите и работещите в съдебната система не заплащаха лични осигуровки – те се покриваха изцяло от държавния бюджет.

От 1 август те за първи път започват да участват в осигуряването си в съотношение 80:20 (осигурител към лице):

Фонд „Пенсии“ (родени преди 01.01.1960 г.): 15,8% за осигурителя / 4% за лицето.

Фонд „Пенсии“ (родени след 31.12.1959 г.): 11,8% за осигурителя / 3% за лицето.

Фонд „Общо заболяване и майчинство“: 2,8% за осигурителя / 0,7% за лицето.

Фонд „Безработица“: 0,8% за осигурителя / 0,2% за лицето.

Универсален пенсионен фонд (УПФ): 4% за осигурителя / 1% за лицето (за родените след 31.12.1959 г.).

Предвидено е от 1 януари 2027 г. съотношението да стане стандартното за частния сектор – 60:40.

4. Нови прагове за детските и семейните помощи

Променят се и доходните критерии за подпомагане на семейства с деца:

466 евро става прагът за средномесечен доход на член от семейството за получаване на еднократна помощ при бременност и за месечни помощи за дете до 1 година.

415 евро е таванът за получаване на детски надбавки в пълен размер (за ученици до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст).

За семейства със среден доход между 415,01 евро и 466 евро се отпуска частично подпомагане в размер на 80% от пълната надбавка.

5. Скок на акциза за тютюневите изделия

С новия акцизен календар се въвежда поетапно увеличение на налозите върху тютюна. За тютюна за пушене (за цигари и лула) новите ставки са:

130 евро/кг – от 1 август 2026 г.

Предстоящи увеличения: 138 евро/кг от 1 март 2027 г. и 146 евро/кг от 1 януари 2028 г.

При традиционните цигари специфичният акциз вече е 77 евро на 1 000 къса, а пропорционалният се запазва на 21% от продажната цена, което ще доведе до неизбежна корекция в крайната цена на пакета.

6. Винетките за леки автомобили поскъпват с 30%

Считано от 1 август, цените на пътните винетни такси за леки автомобили се увеличават с 30%. Това е директен фактор за нарастване на транспортните разходи както за гражданите, така и за фирмите, разполагащи с фирмени автопаркове.

Какво остава без промяна?

Въпреки динамичните корекции в бюджета, два ключови финансови показателя запазват досегашните си нива:

Минималната работна заплата (МРЗ) остава 620 евро до разработването и приемането на нов механизъм за нейното автоматично определяне.

Данъчните облекчения за деца за 2026 г. запазват размерите си: 3 067,75 евро за едно дете, 6 135,50 евро за две деца и 9 203,25 евро за три и повече деца. Важно припомняне за данъкоплатците е, че тези облекчения се ползват при годишното изравняване на доходите, а не на месечна база от август.

Редактор: Цветина Петрова