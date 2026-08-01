Рекордните горещини и липсата на валежи това лято в Западна Европа доведоха до безпрецедентни горски пожари във Франция и Испания, които принудиха стотици хиляди хора да напуснат домовете си и доведоха до една от най-мащабните евакуации на континента след Втората световна война.

Местни в двете страни казват, че през целия си живот не са виждали бедствие от такива мащаби. Огънят изпепелява животи, земя, спомени. 67-годишна жена губи дома си и сто годишна дреха, която се предава в семейството като реликва и с нея са кръстени поколения. Огънят отнема всичко.

В Испания признават, че ситуацията ескалира, а местните работят много усилено за превенция от огнени бедствия.

Мария Еухерния Оливер, техническият директор на официалната Асоциация на горските технически инженери, разказва: "Гасителните дейности стават все по-сложни, тъй като температурите остават много високи. Количеството на сухия горим материал също продължава да бъде изключително голямо. Освен това пожарите се приближават до урбанизираните райони в близост до горите, което допълнително усложнява операциите, тъй като много хора трябва да бъдат евакуирани или преместени на безопасно място. В резултат на това вече не става дума само за гасене на пожари, а и за всички мерки, свързани с гражданската защита".

Увеличават се случаите на мегапожари в Европа



Район в испанската автономна област Галисия е сред тежко засегнатите от миналогодишните пожари. Сега там всичко изглежда съвсем различно. Местните не желаят огненият ад никога повече да се повтори, затова се връщат към миналото. Затова възродяват вековен метод за предотвратяване на пожари – отглеждане на местни породи тревопасни животни, които помагат за премахването на лесно запалими сухи треви.

Хосе Табоада, координатор на горската общност, разказва: "Исторически погледнато, това винаги е било район, податлив на пожари, и единственото решение, което намерихме, е традиционната свободна паша на животни. Разходите за механично почистване на растителността са непосилни за тази общност. За нас добре управляваната гора е с папрати, които са сезонни, но няма гъсти храсталаци, няма бодливи храсти и няма подлес под дърветата".



В района е имало голям пожар още през 2017 г. Така местите сдружения, управляващи колективно земите, обединяват сили и увеличават броя на местните селскостопански животни. Увеличението е постигнато единствено чрез насърчаване на размножаването на оцелелите породи. Регионалното правителство предоставя стимули на фермерите да запазват младите женски животни, вместо да ги продават, а местен зоологически център осигурява разплодни мъжки животни на ниска цена, за да улесни размножаването.

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Лусила Риал, която е член на горската обност Винсиос, казва: "Тъй като всичко беше оставено да запада, това води само до горски пожари и занемаряване. Затова решението би било именно това: да полагаме малко повече грижи за селските райони, да се опитаме да ги поддържаме възможно най-добре, така че животните да се върнат, природата отново да се възстанови и да има добра среда, в която всички можем да живеем".

Подобна инициатива има и в Каталуния. Там неправителствена организация се грижи за малтретирани и изоставени магарета, като ги превръща в своеобразни „пожарникари“. Като пасат най-лесно запалимите треви в планинските и селските райони, животните създават естествени противопожарни ивици.

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