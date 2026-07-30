Мащабните горски пожари в Испания, Франция, Гърция и Турция показват, че Европа вече се сблъсква с нов тип бедствия - т.нар. мегапожари. За особеностите на явлението, рисковете за България и необходимостта от по-сериозна превенция говори в обедния информационен блок на NOVA NEWS вицепрезидентът на синдикат „Огнеборец“ Станимир Миланов.

„Мегапожарите създават собствен климат и своя среда и сами се водят, като вече не подлежат на овладяване“, заяви Миланов. По думите му при най-големите пожари се образува т.нар. „огнен облак“, който възниква от огромните количества дим, пепел и водни пари. Той създава силни завихряния, променя посоката на вятъра и е способен да поражда мълнии, които разпалват нови огнища там, където преди не е имало пожар. Според експерта именно това прави пожарите изключително трудни за овладяване, а температурите в огнищата надхвърлят 1000 градуса.

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По думите му въпреки климатичните промени основната причина за възникването на големите пожари остава човешката небрежност. „В комбинация с високите температури и бързо изсъхващата растителност човешкият фактор е основната причина за тези големи пожари“, подчерта Миланов. Той призова хората да не изхвърлят фасове и стъклени бутилки сред природата, да не палят стърнища и суха растителност, както и да не спират автомобили върху суха трева след продължително шофиране.

Според Миланов България все още не е засегната от мегапожари, но рискът се увеличава заради променящия се климат. Той посочи, че противопожарните служби вече използват дронове за наблюдение, а при необходимост могат да разчитат и на хеликоптери „Кугар“, Ми-17 и самолета „Спартан“, оборудван със система за гасене.

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