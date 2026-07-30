Испания предлага създаването на европейски координационен център за реакция при горски пожари в западната част на Средиземноморието. Идеята представил министър-председателят Педро Санчес пред председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. За домакин на бъдещата структура е предложена авиобазата „Сон Сан Хуан“ на остров Майорка.

Предложението идва в момент, когато страната се бори с 10 активни горски пожара. Най-сериозна остава обстановката в северозападната провинция Самора, докато в части от Авила и област Мадрид ограниченията постепенно започват да отпадат след овладяване на огнените фронтове.

Горски пожар изпепели 12 000 хектара край Мадрид (ВИДЕО)

По думите на Санчес пожарната обстановка остава изключително тежка. Той предупреди, че комбинацията от екстремни горещини, ниска влажност и силен вятър създава условия огънят да се разпространява много по-бързо от обичайното. Премиерът призова гражданите да следят само информацията, предоставяна от официалните институции и утвърдените медии, за да не стават жертви на неверни твърдения.

Испанските власти уверяват, че в борбата със стихията са мобилизирани всички налични ресурси на държавната и местната власт, както и Националната система за гражданска защита. От началото на годината пожарите вече са изпепелили над 172 000 хектара земя, като най-сериозно засегнати са районите на Авила, Мадрид и Кастейон.

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Въпреки че част от пожарите около Мадрид и Авила вече са поставени под контрол, нови огнища в провинциите Самора и Леон наложиха евакуацията на жители от застрашени населени места. По официални данни от началото на годината в 14 автономни области на Испания са регистрирани общо 211 извънредни ситуации, свързани с гражданската защита, като преобладаващата част от тях са причинени от горски пожари.

Редактор: Цветина Петкова