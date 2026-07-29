Франция се бори с безпрецедентна вълна на горски пожари, която доведе до евакуацията на стотици хиляди хора и нанесе сериозен удар по икономиката в разгара на туристическия сезон.

Но не само мащабът на пожарите е нещо невиждано до момента в историята на страната. Те се развиват по начини, които досега не са наблюдавани във Франция, включително с образуването на първия официално регистриран в страната пирокупесто-дъждовен облак (пирокумулонимбус). Това е рядък феномен, известен още като „огнен облак“.

Горският пожар във Франция изпепели територия, по-голяма от Париж

Какво представлява "огненият облак"?

Пирокупесто-дъждовният облак е феномен, който се образува над голям горски пожар, когато силната топлина издига дим, пепел и водна пара високо в атмосферата.

Кадър: "Ройтерс"

„Огнената буря или пирокупесто-дъждовният облак е като комин, в който имате огромен пожар, горящ на земята, а димът се издига нагоре като колона чак до стратосферата“, обяснява Дейвид Боуман, който е професор по пирогеография и наука за пожарите в Университета на Тасмания.

"Макар че метеоролозите могат да определят условията, които благоприятстват образуването на такива явления, те не могат с точност да предвидят кога или къде ще се развият", заяви координаторът по горските пожари в Националната метеорологична служба на Франция Жан-Кристоф Вендон.

Двама пожарникари загинаха при голям пожар край летище във Франция

Как се влошават горските пожари?

Огнените облаци могат да направят горските пожари по-опасни и по-трудни за предвиждане. Те създават мощни ветрове, които променят посоката на разпространение на огъня или предизвикват мълнии, които запалват нови огнища.

Кадър: "Ройтерс"

Когато изчерпят енергията си, те могат също така да предизвикат явление, известно като „срутване на димния стълб“.

Мегапожарите - новата заплаха на XXI век: Когато огънят започва да създава собствено време

Какво означава това за Европа?

Френските власти съобщиха в събота, че в близост до Бордо е бил наблюдаван пирокупесто-дъждовен облак - първият такъв случай, регистриран във Франция.

Кадър: "Ройтерс"

"Това явление представлява допълнително предизвикателство за службите за спешна помощ, тъй като непредсказуемият характер на разпространението на пожарите може да принуди властите да разширяват зоните за евакуация като предпазна мярка". Това предупреди Марк Вермьолен, който е ръководител на противопожарната и спасителната служба в департамента "Жиронд".

Боуман заяви, че Западна Европа вече може да очаква да вижда по-често това явление, което обикновено се среща в по-обширни диви природни райони, като тези в Канада или Австралия. „Бих бил напълно убеден, че Европа ще наблюдава повече от тези огнени бури през следващите няколко години, тъй като климатът продължава да се затопля“, твърди ученият.

Редактор: Станимира Шикова