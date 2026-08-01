БСП отбелязва 135 години от организираното социалистическо движение на емблематичния връх Бузлуджа. ​Основното послание на ръководството към членовете и симпатизантите на Левицата е заявка за завръщане на основната политическа сцена и спешно връщане на изгубеното доверие на избирателите след последните парламентарни избори. ​​

Председателят на БСП Крум Зарков заяви, че политическата борба на Левицата е свързана с реализирането на качествена промяна за гражданите на България.

Заместник-председателят на БСП Донка Михайлова заяви в ефира на "Събуди се", че партията се намира в труден период. Тя изрази увереност, че с общи усилия ситуацията може да бъде променена. По думите ѝ тазгодишният събор е предшестван от поредица от форуми, посветени на важни теми за развитието на Левицата.

Според Михайлова необходимостта от силна лява партия е основният мотив БСП да работи за възстановяване на общественото доверие. „От нас зависи да покажем на младите хора, че именно БСП е лявата партия в България, а не „Прогресивна България”, каза още тя.

БСП провежда традиционния си събор на Бузлуджа

Заместник-председателят на Левицата отбеляза, че БСП остава третата политическа сила в местната власт и гледа към предстоящите местни избори с амбицията да излъчи социално ангажирани кандидати за кметове.

Михайлова коментира и решението на БСП да заяви подкрепата си за Илияна Йотова за предстоящите президентски избори. „Това е най-естественото решение за Левицата. Илияна Йотова е дълбоко уважаван за нас кандидат, когото познаваме и вярвам, че ще спечели изборите”, добави тя.