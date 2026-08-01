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В миналото то е било традиционно за немските моряци
Ястието лабскауз е много обилно, но не изглежда на пръв поглед много апетитно. То обаче е било основна храна за моряците. Съдържа пюре от месо, цвекло, картофи и лук, сервирано с риба, кисели краставички и пържени яйца, разказва „Дойче Веле“.
Как да приготвите лабскаус гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
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