Ястието лабскауз е много обилно, но не изглежда на пръв поглед много апетитно. То обаче е било основна храна за моряците. Съдържа пюре от месо, цвекло, картофи и лук, сервирано с риба, кисели краставички и пържени яйца, разказва „Дойче Веле“.

Как да приготвите лабскаус гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова