Ярка Еленова луна озари небето над нос Сунион в Гърция. Там се намира древният Храм на Посейдон, чието магично излъчване беше подсилено от лунната светлина.

Ягодова Луна изгря тази вечер на небосклона (ВИДЕО+СНИМКИ)

Гледката привлече стотици любопитни посетители, дошли да се полюбуват на уникалното природно явление, осветяващо историческия храм с изглед към Егейско море.

Еленовата луна е получила името си от мъжките елени, чиито рога започват да израстват отново през юли.

Редактор: Станимира Шикова