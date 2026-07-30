Кадър/Видео:"Ройтерс"
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Вижте уникалното явление
Ярка Еленова луна озари небето над нос Сунион в Гърция. Там се намира древният Храм на Посейдон, чието магично излъчване беше подсилено от лунната светлина.
Ягодова Луна изгря тази вечер на небосклона (ВИДЕО+СНИМКИ)
Гледката привлече стотици любопитни посетители, дошли да се полюбуват на уникалното природно явление, осветяващо историческия храм с изглед към Егейско море.
Еленовата луна е получила името си от мъжките елени, чиито рога започват да израстват отново през юли.Редактор: Станимира Шикова
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