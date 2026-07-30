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Атаката е достигнала и до западния град Лвов, което накара съседна Полша да вдигне изтребители
Най-малко 13 души са загинали при масирана руска атака по цели из цяла Украйна. Две момичета, на 5 и 12 години, са сред шестте жертви в Кривой Рог.
При ракетна атака в столицата Киев е загинал един човек, има и пострадали. Атаката е достигнала и до западния град Лвов, което накара съседна Полша да вдигне изтребители. През нощта в полското въздушно пространство е засечен неизвестен обект. По-късно е получен сигнал за експлозия, а пристигналите на място пожарникари в близост до село Тарнава-Колония, провинция Люблин, са открили кратер и разпръснати останки от неизвестен обект в полето.
Зеленски заяви, че Украйна тази нощ вероятно ще бъде подложена на масирана руска атака
Сигнали за въздушна тревога са задействани в повечето региони на Украйна.
Вчера украинският президент Володимир Зеленски предупреди за вероятна масирана руска атака, като отново подчерта нуждата от противоракетна отбрана.
"Бяхме в една от стаите в апартамента ни, когато пожарникарите започнаха да гасят пожара. Тогава се чу още една експлозия. Изглежда, че част от ракета е избухнала и осколките ни уцелиха. Имах впечатлението, че докато пожарникарите гасяха пожара, нещо е предизвикало експлозията", разказа Оксана, която е жител на Лвов.
"Изглежда, че става дума за пряко ракетно попадение. Етажите са разрушени, спасителната операция е в ход. Има много ранени – над 20 души. Засегнати са около 21 жилищни сгради. Както и много други сгради, включително две детски градини и едно училище. Ситуацията е много тежка", допълни кметът на града Андрий Садовий.Редактор: Цветина Петрова
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