Това, че става дума за човек с имунитет - Делян Пеевски като народен представител, определя обстоятелството, че делото се работи от Софийска градска прокуратура и от нейния следствен отдел, което е причина за множество съмнения. Това заяви в ефира на „Здравей, България” адвокат Александър Кашъмов по отношение на казуса с полетите на Пеевски и действията на прокуратурата.

Припомняме, че Софийска градска прокуратура е образувала следствено дело, за да установи дали служителите на ГДБОП са превишили правомощията си, като са проверявали Делян Пеевски за неговите частни полети. Според министъра на вътрешните работи служители на ГДБОП са разпитвани по този случай. Стана явно и, че прокуратурата е изискала и получила всички материали по самата преписка на ГДБОП, по която се проверяват данните за тези полети.

„Трябва да обърнем внимание, че в момента има две производства. Едното е образно казано срещу Делян Пеевски, което най-вероятно не е образувано така, защото прокуратурата никога не посочва срещу кого е. Образувано е явно и друго производство, което е по отношение служителите в ГДБОП”, посочи адвокат Кашъмов.

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„Иззети са материалите от ГДБОП по отношение на полетите, но в същия момент, като отворим новините на сайта на прокуратурата, ние не виждаме там това да е някакво важно събитие според самата прокуратура”, добави той.

По отношение на това дали служители от ГДБОП са си превишили правата той заяви, че въпросът опира до това дали данните, които се събират и се запазват по линията на директивата за регистрацията на полетите със самолетите, са били правомерно използвани. „Смисълът да се събират тези данни по силата на самата директива е за разкриване и разследване на престъпления, свързани с тероризъм или на тежки престъпления, които са предвидени в самата директива”, заяви Кашъмов.

Той коментира още, че ако Народното събрание прецени, че работата по тези престъпления трябва да се осъществява от други институции, а не да бъде под крилото на Софийската градска прокуратура, то може да извърши законодателни промени.

„В момента е на лице такъв баланс в институциите, в който би могло да се осъществят стъпки за преодоляване на проблеми, които са трупани в продължение на години. Наистина не е нормално някой, който най-вероятно е свързан със самия Пеевски или кръга около него, под негово крило да вървят подобни производства”, каза той, визирайки Емилия Русинова.

„Същевременно не е нормално да бъде проверявана във всяко едно производство и полицията или разследващия орган, който се занимава. Това означава, че утре може да бъде стопирана цялата работа по разследванията в страната”, добави адвокатът.

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Редактор: Ивета Костадинова