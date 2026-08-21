Сърбия ще проведе предсрочни парламентарни избори през октомври. Вотът ще бъде насрочен за 18 или 25 октомври, обяви президентът Александър Вучич. „Парламентарните избори ще се проведат на 18 или 25 октомври. Точната дата ще стане известна в следващите дни“, заяви сръбският държавен глава в телевизионно предаване.

До решението за предсрочен вот се стига повече от година преди края на настоящия парламентарен мандат. По график следващите редовни избори трябваше да бъдат през декември 2027 г.

Вучич: В Сърбия ще има предсрочни избори до края на 2026 г.

Още на 27 юни Вучич обяви намерението си да се оттегли от президентския пост и заяви, че страната ще върви към предсрочни парламентарни и президентски избори. Сега за първи път той посочва конкретни възможни дати за парламентарния вот.

Засега обаче сръбският президент не уточнява кога възнамерява да подаде оставка и съответно кога могат да бъдат проведени предсрочните президентски избори.

Политическата криза в страната се развива на фона на продължителни антиправителствени протести. Демонстрациите, в чието начало застанаха студенти, избухнаха след трагедията на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 г., когато при срутването на козирка загинаха 16 души.

Вучич е сред водещите фигури в сръбската политика през последните 12 години, като през този период е заемал постовете на премиер и президент.

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Представители на опозицията обвиняват Вучич и политическите му съюзници в корупция, натиск върху медиите, връзки с организираната престъпност и насилие срещу политически опоненти. Сръбският президент и неговите съюзници отхвърлят обвиненията.

Редактор: Цветина Петкова