Земетресение беше регистрирано през нощта в Сърбия. Трусът е бил с магнитуд 3 бил с епицентър в района на Нови Пазар, съобщи Републиканският сеизмологичен институт на страната.

По данни на сеизмолозите земетресението е станало в 2:19 ч., а огнището му е било на малка дълбочина - около 2 километра. Според НИГГГ към БАН магнитудът е 3,1 по Рихтер, а дълбочината - над 30 км.

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Въпреки ниския магнитуд, трусът е бил усетен от част от жителите на Нови Пазар. Особено силно разтърсването е почувствано в квартал „Луг“, където някои хора са напуснали домовете си.

„Всичко продължи кратко, но ударът беше достатъчно силен, за да ни събуди. Усетихме как леглото се разтресе, а след това и прозорците. Излязохме на терасата, за да видим какво се случва. Нямаше паника, но не е приятно земетресение да те събуди посред нощ“, разказа местен жител пред сръбски медии.

#Earthquake 1 km NW of Novi Pazar (#Serbia) 26 min ago (local time 01:19:58). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via:

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Няма информация за материални щети, нито данни за пострадали или нанесени поражения.

Редактор: Цветина Петкова