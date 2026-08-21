Управляващите предлагат в Конституцията да се впише гаранция на правото на разплащания в брой с аргумента, че така се осигурява финансова свобода на потребителите и се гарантира достъпът до „алтернативни платежни средства“.

„Това е абсолютно ненужно, генерира ненужен дебат и няма да има никакви икономически и финансови изражения“. Това коментира в ефира на NOVA NEWS финансовият експерт Преслав Райков. Според него това е маркетингов политически пиар ход. „Дори не бих казал, че е подтикнат от управляващите, а по-скоро от опозиционни партии, на които това им беше една от опорните точки да се задържат в медийното полезрение”, коментира той.

По думите на Райков, икономическите данни показват, че и към момента кешовите разплащания са на рекордно високи нива. Според него по-скоро трябва да се говори за въвеждане на изисквания да има алтернатива на кешовите разплащания, която да бъдат уредена със законови разпоредби.

Защо кабинетът иска конституционна защита на плащанията в брой

„Когато отидем да пазаруваме, търговските обекти да бъдат задължени по закон да имат и алтернатива на кеша, тоест картово разплащане, безконтактно, мобилно, защото това изсветлява икономиката, много по-удобно е за потребителите и данните от картовите оператори го доказват. Имаме изключителен ръст на картовите и безконтактните плащания”, посочи експертът.

По думите му причината да не са въведени повсеместно във всички търговски обекти, включително малките, са високите такси, които банките събират. Според него е добре да се отвори диалог между правителството и банките да има по-улеснени сметки, обслужване и такси така, че за търговците да няма значение дали клиентът плаща кеш или с карта.

Преслав Райков коментира още, че се надява да има по-адекватно решение за минималната работна заплата. „През последните 3 години имаше много промени – механизми за „швейцарско правило“, за индексация към средната работна заплата, което не доведе до нещо съществено за работещите на МРЗ, но пък направи много голяма тежест към бюджета. Правителството трябва да даде ясен знак, че тази игра с МРЗ ще престане, защото България е в ситуация по свръхдефицит и трябва ясно да покажем, че взимаме мерки и се намираме на прав път“, категоричен бе финансовият експерт.

Според него замразяването на МРЗ е адекватна мярка, както и отвързването ѝ от средната и допълни, че за много региони в страната обвързването на минималната и средната заплата е много вредно и демотивира пазара на труда.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова