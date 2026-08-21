Американските власти са предотвратили предполагаем план за терористична атака срещу Капитолия на щата Ню Йорк в Олбъни. Задържана е 35-годишната Джесика Бауи, която според разследващите подготвяла нападение, вдъхновено от ИДИЛ, съобщава Министерството на правосъдието.

Според обвинението Бауи възнамерявала да постави взривно устройство в сградата. Предполагаемата ѝ цел била да убие законодатели и да причини възможно най-големи разрушения, заяви помощник-главният прокурор по въпросите на националната сигурност Джон Айзенбърг.

Главният прокурор на САЩ: Нападателят от Вашингтон искал да атакува членове на администрацията, включително и Тръмп

Разследващите твърдят още, че след евентуалното нападение жената планирала да напусне САЩ и да замине за територия в Сирия, контролирана от „Ислямска държава“.

Бауи била наблюдавана от властите повече от месец преди ареста ѝ в сряда. През този период тя била забелязана да снима правителствената сграда в Олбъни. Според Министерството на правосъдието 35-годишната определила зданието като своя цел и заявила, че иска евентуалното нападение да има отражение върху американската политическа система.

Властите посочват още, че жената публикувала антиамерикански послания в интернет. Сред тях имало и публикации, изразяващи одобрение на терористичните атаки от 11 септември 2001 г., извършени от „Ал Кайда“ в САЩ.

Осем души са обвинени за подготовка на атентат срещу събитие на Тръмп в Белия дом

От съдебните документи става ясно, че Бауи е приела исляма преди около пет години. След ареста губернаторът на щата Ню Йорк Кати Хокъл съобщи, че охраната около правителствените сгради е засилена. Мерките са предприети на фона на увеличаващите се случаи на политическо насилие и заплахи срещу представители на публичните институции.

Редактор: Цветина Петкова