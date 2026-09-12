Вече е ясно с кого Александър Томов се включва в битката за „Дондуков“ 2 – Сергей Инджов е неговият кандидатът за вицепрезидент. Той е предприемач и е председател на варненската структура на Българска социалдемокрация – Евролевица.

Кандидатурата на Томов и Инджов е издигната от партия Българска социалдемокрация – Евролевица. Те подадоха своите документи в ЦИК.

Александър Томов се кандидатира за президент

Още, когато представяше своята кандидатура Александър Томов даде заявка, че ще върне законната сила на българския президент и ще подкрепи управляващите в битката им с корупцията по високите етажи на властта.