Около 2000 декара горска територия са обхванати от големия пожар край село Димовци, област Стара Загора . В гасенето участват и горски служители.

Пожарът възникнал първоначално в земеделска територия – сливова градина. Ситуацията на територията на ДГС–Мъглиж остава усложнена.

Паралелно с това горски служители участват в гасенето и на пожар под Царев връх на територията на Национален парк „Рила“. По предварителни данни огънят е възникнал вследствие на мълния в близост до горски масиви.

Сигнал за пожар е подаден и в землището на Банкя, на територията на ДГС–София. Горят сухи треви и храсти. Горски служители са на място и подпомагат гасителните дейности, за да не бъде допуснато разпространение на огъня към близката борова гора.

Властите призовават хората да бъдат внимателни и при забелязан дим или пожар незабавно да подадат сигнал на телефон 112.

Редактор: Дарина Методиева