Боен дрон, за който се предполага, че може да съдържа взривно вещество, е открит тази сутрин на плаж край турския черноморски курорт Карабурун, северозападно от Истанбул.

Машината е забелязана рано сутринта от рибари, които подали сигнал в полицията. Карабурун се намира само на няколко километра от международното летище „Истанбул“.

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След сигнала към мястото са изпратени полицейски и специализирани екипи. Районът около дрона е отцепен като предпазна мярка заради опасения, че на борда му може да има експлозив. Започнала е проверка на апарата и неговия произход.

Според предварителен анализ на кадрите, направен от „Тюркийе тудей“, машината наподобява украински дрон камикадзе FP-1. Официално потвърждение за модела и произхода му засега няма. Очаква се след приключването на първоначалния оглед дронът да бъде обезвреден в контролирана среда.

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Случаят е пореден с открити или паднали безпилотни летателни апарати по турското Черноморие на фона на войната в Украйна. Подобни находки на останки от въздушни и морски дронове са регистрирани и по крайбрежията на Румъния и България.

Редактор: Цветина Петкова