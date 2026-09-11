Президентът Илияна Йотова определи България и Гърция като ключов фактор за сигурността и устойчивостта на Европа в условията на все по-сложна геополитическа среда. Тя направи изявлението по време на церемония, на която отличи гръцкия посланик у нас Алексиос Либеропулос с орден „Мадарски конник“ - първа степен.

Държавното отличие му беше връчено за приноса му към развитието и задълбочаването на отношенията между София и Атина.

„Ние сме острови на стабилността. И не само това. Ние сме гаранция за стабилността на цяла Европа“, заяви Йотова. По думите ѝ значението на партньорството между двете съседни държави нараства на фона на предизвикателствата пред континента.

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Президентът подчерта, че България и Гърция са съюзници както в Европейския съюз, така и в НАТО, а сътрудничеството помежду им вече обхваща редица стратегически сфери. Сред тях тя посочи транспортната свързаност по оста Север–Юг, енергетиката, инфраструктурата, отбраната, туризма и културата.

Според Йотова отношенията между София и Атина се основават не само на общи политически и икономически интереси, но и на трайно приятелство между двата народа. „Гърция винаги е приятелска страна, която е готова във всеки един момент да ни подаде ръка. От наша страна има безрезервно приятелство“, каза тя.

Държавният глава даде висока оценка на работата на Алексиос Либеропулос по време на дипломатическия му мандат в София. Йотова открои контактите му с българските институции и местната власт, както и усилията му за създаването на по-тесни връзки между хората от двете страни.

„Вие дойдохте в България като пратеник на Вашата страна, но Гърция изпрати един голям приятел на нашата държава“, обърна се президентът към дипломата. Тя му благодари, че наред с официалните отношения е успял да изгради и „човешки връзки“.

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От своя страна Либеропулос определи годините си в България като „чест, благословия и удоволствие“. Той изрази надежда страната да продължи развитието си и посочи като важни стъпки присъединяването ѝ към Шенген, приемането на еврото и перспективата за членство в ОИСР.

Според гръцкия дипломат промените в геополитическата среда правят още по-необходимо задълбочаването на отношенията между София и Атина.

Сред конкретните примери за стратегическото партньорство посланикът открои Вертикалния газов коридор, интерконектора Гърция-България, транспортните и инфраструктурните проекти, както и съвместната работа в областта на миграцията и гражданската защита.

Либеропулос постави акцент и върху икономическите отношения. По думите му гръцките компании в България осигуряват работа на между 40 000 и 50 000 души. Наред с бизнеса той подчерта значението на културния и образователния обмен между двете държави.

Редактор: Цветина Петкова