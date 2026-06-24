Турските власти разследват инцидент с безпилотен летателен апарат, който се разбил в населена зона в град Джиде, разположен на брега на Черно море в окръг Кастамону.

По данни на жандармерията дронът е паднал вчера около 7:30 ч. сутринта в двора на къща в града. Летателният апарат е с приблизително тегло около 200 кг и се разбил на около 10 метра от жилищна сграда.

Руски дрон се разби в Северозападна Турция (ВИДЕО)

При инцидента няма пострадали хора, но са нанесени материални щети. Части от апарата са били разпръснати на значителна площ около мястото на падането.

Не е установено откъде е излетял дронът и каква е била неговата мисия. Турските власти са започнали разследване, което трябва да изясни произхода на летателния апарат, както и неговите технически характеристики. Експерти вече извършват оглед на останките, а районът около мястото на инцидента бил обезопасен от силите на реда.

Редактор: Цветина Петкова