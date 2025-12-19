Безпилотен летателен апарат се е разбил в селски район в северозападната част на Турция, съобщават турски медии. По първоначална информация се смята, че дронът е руски. Инцидентът е поредният такъв, свързан индиректно с продължаващия военен конфликт между Русия и Украйна.

Апаратът е бил открит в близост до град Измит, който е разположен на около 30 километра южно от Черно море. Дронът е бил повреден при падането. Към момента няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети.

Турция свали дрон, приближил въздушното ѝ пространство

Турските власти са започнали разследване, което цели да установи произхода и точния тип на безпилотния апарат. По оценки на експерти, цитирани от местни медии, конструкцията и елементите на дрона наподобяват модели, произвеждани в Русия.

Инцидентът се случва дни след друг подобен случай, при който турските военни свалиха дрон. Той бе навлязъл неконтролируемо към турското въздушно пространство откъм Черно море. Властите обявиха, че апаратът е представлявал потенциален риск за сигурността.

Президентът Реджеп Тайип Ердоган предупреди, че Черно море не трябва да се превръща в „зона на конфронтация“ между Москва и Киев. През последните седмици в региона бяха регистрирани няколко атаки срещу търговски кораби, което засили опасенията за сигурността на морския трафик.

Турция съобщи за нова атака срещу търговски танкер в Черно море

Редактор: Ивайла Маринова