Турция е свалила дрон, който е „загубил управление“ и се е приближавал към турското въздушно пространство откъм Черно море. Това съобщи Министерството на отбраната на страната.

„За да се предотвратят каквито и да било неблагоприятни последици, дронът беше свален в безопасна зона извън населено място“, заявиха от отбранителното ведомство.

Дрон попречи на самолет да кацне на летище София

Руски дрон с активен боен товар е открит в Румъния

Откриха украински морски дрон камикадзе в Черно море

Редактор: Станимира Шикова