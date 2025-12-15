Снимка: iStock
Летателният апарат навлязъл откъм Черно море
Турция е свалила дрон, който е „загубил управление“ и се е приближавал към турското въздушно пространство откъм Черно море. Това съобщи Министерството на отбраната на страната.
„За да се предотвратят каквито и да било неблагоприятни последици, дронът беше свален в безопасна зона извън населено място“, заявиха от отбранителното ведомство.
Източник: БГНЕС
