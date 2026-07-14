Атлет номер едно на България за 2025 година Божидар Саръбоюков подобри собствения си национален рекорд в скока на дължина на открито, след като записа резултат от 8.49 метра в дисциплината на мемориалния турнир "Йорданка Аризанова" в Пловдив.

Европейският шампион в зала от Апелдоорн 2025, който направи предишното си върхово постижение от 8.36 метра на открито на Диамантената лига в Монако в петък, успя и в шестте си опита на стадион "Пловдив" да прехвърли границата от осем метра. Още при първия си той скочи 8.37 метра, а впоследствие записа най-доброто си постижение в последния си шести скок - 8.49 м.

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Предишното най-добро върхово постижение в дисциплината на открито бе на Ивайло Младенов, който беше национален рекордьор с 8.33 от 1995 година.

„Всеки, който държи рекорд, би казал: „Ще се радвам да го държа много“, но пък, като се замисля, наистина го казвам искрено. Ще се радвам, когато се пенсионирам от спорта, да седя аз в публиката и да гледам такова момче като мен. Това е удоволствие за мен и се надявам не само в тази дисциплина, а във всички други да се подобряват рекорди, да се трупа публика и леката атлетика да стане разпознаваема в България“, каза Саръбоюков.

Редактор: Никола Тунев