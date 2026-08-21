Земетресение с магнитуд 4,2 беше регистрирано в петък сутринта в Северна Турция. Епицентърът на труса бил в района на град Ългаз, недалеч от столицата Анкара. Това съобщи турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации.

Земетресението е станало в 05:06 ч., а огнището му било на дълбочина около 12 км. Турските власти не съобщават за пострадали хора или сериозни материални щети.

Силен трус в Северна Турция предизвика паника сред местното население

Редактор: Цветина Петкова