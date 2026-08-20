Северна Корея е изстреляла около 10 балистични ракети, заяви днес южнокорейската армия.

Това е станало само няколко часа след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен Ун тази година.

Пхенян е изстрелял „около 10 балистични ракети с малък обсег”, заяви пред АФП представител на Обединеното командване на южнокорейските въоръжени сили.

Северна Корея изстреля поне една балистична ракета към Японско море, съобщи Сеул

Във връзка с тези развития Съветът за национална сигурност на Южна Корея се събира на извънредно съвещание.

Редактор: Ивета Костадинова