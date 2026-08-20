Снимка: БТА/АП
Съветът за национална сигурност на Южна Корея се събира на извънредно съвещание
Северна Корея е изстреляла около 10 балистични ракети, заяви днес южнокорейската армия.
Това е станало само няколко часа след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен Ун тази година.
Пхенян е изстрелял „около 10 балистични ракети с малък обсег”, заяви пред АФП представител на Обединеното командване на южнокорейските въоръжени сили.
Северна Корея изстреля поне една балистична ракета към Японско море, съобщи Сеул
Във връзка с тези развития Съветът за национална сигурност на Южна Корея се събира на извънредно съвещание.Редактор: Ивета Костадинова
Източник: Алексей Маргоевски, БТА
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