Главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг е купил готически замък от XIX век в югоизточна Ирландия. Странкали Касъл се намира край река Блекуотър, на около 200 километра от европейската централа на компанията.

Замъкът е построен около 1830 година и е основно реновиран през 2003 г. Според оценки на Irish Times имотът струва между 20 и 30 милиона евро.

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Говорител на Зукърбърг заяви, че той и семейството му са щастливи да се грижат за историческия дом и очакват да прекарват част от времето си в Република Ирландия. Компанията собственик на Facebook - Meta, има около 1500 служители в страната.

Редактор: Цветина Петрова