Замъкът „Нойшванщайн” е една от най-известните забележителности на Германия. Тази приказна крепост сега е обект на световното наследство на ЮНЕСКО. До това магично място ни отвежда „Дойче веле”.

„Нойшванщайн” е известен по целия свят като приказния замък на Лудвиг II Баварски. Всяка около 1 милион души пътуват до Бавария, за да посетят магическото творение. Билети могат да се закупят на място, но заради огромните тълпи е препоръчително да бъдат предплатени онлайн.

Пет малко известни факта за легендарния замък „Нойшванщайн” (ВИДЕО)

Още любопитни факти вижте във видеото. То е част от предаването „Евромакс“ на „Дойче веле“, което се излъчва всяка събота от 11.30 ч. и понеделник от 22.30 ч. по NOVA NEWS. Не пропускайте материалите на „Дойче веле“ и в ефира на „Събуди се“ по NOVA всеки уикенд.

Редактор: Дарина Методиева