Разказва „Дойче Веле”
Замъкът „Нойшванщайн” е една от най-известните забележителности на Германия. Тази приказна крепост сега е обект на световното наследство на ЮНЕСКО. До това магично място ни отвежда „Дойче веле”.
„Нойшванщайн” е известен по целия свят като приказния замък на Лудвиг II Баварски. Всяка около 1 милион души пътуват до Бавария, за да посетят магическото творение. Билети могат да се закупят на място, но заради огромните тълпи е препоръчително да бъдат предплатени онлайн.
Пет малко известни факта за легендарния замък „Нойшванщайн” (ВИДЕО)
Още любопитни факти вижте във видеото.
