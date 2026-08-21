Руски дронове удариха граничен контролно-пропускателен пункт на границата с Молдова в Одеска област, съобщи Държавната гранична служба на Украйна.

Движението на пътници и превозни средства през граничен пункт „Табаки” е преустановено и пренасочено към други пунктове, уточниха от ведомството в приложението Telegram.

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Граничната служба допълни, че молдовската страна е била уведомена за случая.

Редактор: Ивета Костадинова