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Mолдовската страна е била уведомена за случая
Руски дронове удариха граничен контролно-пропускателен пункт на границата с Молдова в Одеска област, съобщи Държавната гранична служба на Украйна.
Движението на пътници и превозни средства през граничен пункт „Табаки” е преустановено и пренасочено към други пунктове, уточниха от ведомството в приложението Telegram.
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Граничната служба допълни, че молдовската страна е била уведомена за случая.Редактор: Ивета Костадинова
Източник: Николай Джамбазов, БТА
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