В Полша беше арестуван мъж, опитал се да убие представител на украинска оръжейна компания по поръчка на руските разузнавателни служби, съобщиха от полската прокуратура и полската Агенция за вътрешна сигурност.

Заподозреният, който е идентифициран като Серхий П., е обвинен в опит за убийство на представител на украинска оръжейна компания в град Ирпин, близо до столицата Киев.

"Разследването разкри, че Серхий П. е заложил самоделно взривно устройство под автомобила, използван от потенциалната жертва. Устройството е трябвало да бъде взривено от разстояние посредством мобилен телефон, но механизмът не се е задействал поради техническа неизправност", съобщи Агенцията за вътрешна сигурност на Полша.

След проваления опит за убийство мъжът е избягал в Полша, където е бил арестуван в столицата Варшава. На него му бяха повдигнати обвинения за опит за убийство чрез взривно устройство и незаконно притежаване на експлозиви. Грози го доживотен затвор или най-малко 15 години зад решетките.

Украйна осуети руски заговор за убийството на представител на военното разузнаване

Посолството на Русия в Полша отказа да коментира случая.

По-рано този месец в Полша бе арестуван руски гражданин, обвиняван за това, че е бил вербуван от Москва за убийството на човек с двойно украинско и американско гражданство във Варшава.

Западни държави и Украйна отдавна обвиняват Русия във вербуването на хора, включително и украинци, за извършването на операции за саботаж и шпионаж. Русия от своя страна отхвърля тези обвинения.

Редактор: Цветина Петрова