На 20 август Апелативният съд в Щип потвърди решението на Основен съд – Кочани, с което бе отказана възможността Ива Михаилова да проведе необходимото ѝ лечение извън Република Северна Македония.

Според Министерството на външните работи особено обезпокоително е, че при постановяването на отказа очевидно не е отдадено необходимото значение на заключенията на компетентната местна здравна институция относно тежестта на състоянието на Ива. Също така и на предписаното ѝ лечение и обстоятелството, че то не може да бъде осигурено в Северна Македония.

Отново отказаха лечение у нас на Ива Михаилова

"Необходимата медицинска интервенция не представлява опционално лечение или процедура, предприемана по желание на пациента. Тя е определена от специалистите в България и в Северна Македония като необходима част от лечението на тежкото състояние на Ива. Следва да бъде проведена с цел да предотврати по-нататъшно влошаване на здравето на младата македонска българка, включително настъпването на необратими последици", казват още от МВнР.

Според тях недоумение буди един нехуманен подход, при който необходимостта от лечение се поставя под съмнение поради липсата на доказателства, че най-тежките възможни последици вече са настъпили.

МВнР продължава да оказва подкрепа на Ива Михаилова за лечение у нас

От външно министерство припомнят, че смисълът на своевременното лечение е именно да предотврати настъпването на тези последици, а не да се изчака те да се реализират, за да може един съд да признае наличието на медицинска необходимост. Продължаващото забавяне придобива още по-сериозно значение предвид характера на състоянието на Ива и риска с течение на времето възможностите за успешно лечение и възстановяване да бъдат ограничени.

Министерството на външните работи е предприело спешни мерки в рамките на своите компетенции за защита на правата на Ива Михаилова и ще продължи да използва всички налични дипломатически и правни механизми с оглед осигуряването на възможност тя да получи своевременно необходимото лечение.

Редактор: Никола Тунев