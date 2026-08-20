Овладян е най-големият за последните сто години пожар в Белгия след седемдневна битка. Стотици пожарникари участваха в борбата със стихията в природния резерват „Хай Фенс“.

„На този етап огънят е напълно овладян и не би трябвало да се разраства повече, освен ако не настъпи някаква сериозна промяна в метеорологичните условия или друг непредвиден фактор“, посочиха от местната областна управа.

Огромен пожар в Белгия, ЕС изпрати самолети и хеликоптери (ВИДЕО)

Пожарът избухна миналия петък и изпепели хиляди хектари земя на територията на природния резерват, който се намира в провинция Лиеж близо до границата с Германия. В един момент пламъците заплашиха да се прехвърлят и на германска земя.

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Редица страни от ЕС изразиха готовност да окажат помощ на Белгия. В гасенето се включиха огнеборци от Германия и Люксембург, а Нидерландия изпрати два хеликоптера. Борбата с пожара бе допълнително затруднена от горещото и сухо време, обхванало Европа, и от труднодостъпния терен, на който се разразиха пламъците. Наложи стотици жители от околните общини да бъдат евакуирани.

Редактор: Цвета Лазаркова