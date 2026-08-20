Извънредна ситуация е обявена в част от сръбската община Бела Църква

Извънредна ситуация е обявена в част от сръбската община Бела Църква заради продължаващия голям пожар в Делиблатската пясъчница. Огънят вече е обхванал над 3500 хектара, а най-сериозно застрашено е селището Кайташово.

Мярката обхваща Труино населе, Кайташово и Гребенац. Причината е опасността, която разпространяващият се пожар представлява за хората, имуществото и околната среда. Ситуацията остава динамична заради вятъра, който променя посоката на огъня и затруднява овладяването му.

Трети ден в Сърбия се борят с голям горски пожар в защитена зона около Белград

По информация на сръбската телевизия N1 пожарът все още не е под контрол. През последните часове вятърът е променил посоката си и опасността за вилна зона край Дунав е намаляла, но пламъците са се насочили към друга населена територия. Кайташово е определяно като най-застрашеното селище. По-рано огънят е достигнал на едва няколко километра от къщи в района на Слатина.

Руски самолет прелетя през българското въздушно пространство

На места е била препоръчана евакуация. Въпреки това, част от местните жители са останали, за да защитават имотите си.

По-рано този месец хора от района отново бяха евакуирани – на 6 август жители на Шумарак и Дубовац бяха изведени превантивно заради приближаването на пламъци към домовете им.

В борбата със стихията се включва и руски противопожарен самолет „Ил-76“, пристигнал в Сърбия. Машината може да изхвърля до 42 тона вода при един заход и ще действа съвместно с хеликоптерното звено на сръбското Министерство на вътрешните работи. В сряда вечерта машината прелетя и през българското въздушно пространство.

Пожарът се развива от дни, като мащабът му значително се увеличи. На 8 август сръбските власти съобщаваха за около 1500 засегнати хектара и над 300 души, ангажирани в гасенето. Тогава на терен работеха десетки тежки машини и четири хеликоптера. 

2Снимка: БТА/АП

Заради пожара през последните дни бяха въведени и ограничения по пътя Ковин–Бела Църква в участъка между Гай и Кайташово. Имаше и прекъсвания на електроснабдяването в някои от засегнатите райони.

2Снимка: БТА/АП

Сръбските служби не могат да посочат кога пожарът ще бъде напълно потушен. Основната цел остава защитата на населените места и недопускането на човешки жертви.

2Снимка: БТА/АП

Редактор: Цветина Петкова

Добави ни в предпочитани източници в Google

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking