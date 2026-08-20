Снимка: БТА/АП, Видео: Reuters
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Извънредна ситуация е обявена в част от сръбската община Бела Църква
Извънредна ситуация е обявена в част от сръбската община Бела Църква заради продължаващия голям пожар в Делиблатската пясъчница. Огънят вече е обхванал над 3500 хектара, а най-сериозно застрашено е селището Кайташово.
Мярката обхваща Труино населе, Кайташово и Гребенац. Причината е опасността, която разпространяващият се пожар представлява за хората, имуществото и околната среда. Ситуацията остава динамична заради вятъра, който променя посоката на огъня и затруднява овладяването му.
Трети ден в Сърбия се борят с голям горски пожар в защитена зона около Белград
Selo Grebenac u plamenu, zbog požara na delu teritorije Bele Crkve vanredno stanje https://t.co/slxrCMth0m— Danas (@OnlineDanas) August 20, 2026
По информация на сръбската телевизия N1 пожарът все още не е под контрол. През последните часове вятърът е променил посоката си и опасността за вилна зона край Дунав е намаляла, но пламъците са се насочили към друга населена територия. Кайташово е определяно като най-застрашеното селище. По-рано огънят е достигнал на едва няколко километра от къщи в района на Слатина.
☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️— Дијана (@Dikicaplavusica) August 19, 2026
ЕВО ЗАШТО СУ ЗАПАЛИЛИ ДЕЛИБЛАТСКУ ПЕШЧАРУ:
"Кварцни песак, шљунак и глина: Сам песак пешчаре је индустријска сировина. На ободима и у близини пешчаре (на пример, око Беле Цркве и Ковина) налазе се активни копови и језера настала експлоатацијом… pic.twitter.com/E34imMQZT3
Руски самолет прелетя през българското въздушно пространство
На места е била препоръчана евакуация. Въпреки това, част от местните жители са останали, за да защитават имотите си.
По-рано този месец хора от района отново бяха евакуирани – на 6 август жители на Шумарак и Дубовац бяха изведени превантивно заради приближаването на пламъци към домовете им.
Požar koji već danima besni u Deliblatskoj peščari proširio se prema Dunavu, a trenutno je najkritičnija situacija na potezu Dubovac–Bela Crkva. Vatra je prešla magistralni put, dok su sa ugroženog područja prethodno evakuisani vikendaši i stanovnici. pic.twitter.com/iaOw4D1aYR— 𝓐𝓻𝓲𝓪𝓷𝓪 𝓢𝓽𝓪𝓶 (@arianastam) August 19, 2026
В борбата със стихията се включва и руски противопожарен самолет „Ил-76“, пристигнал в Сърбия. Машината може да изхвърля до 42 тона вода при един заход и ще действа съвместно с хеликоптерното звено на сръбското Министерство на вътрешните работи. В сряда вечерта машината прелетя и през българското въздушно пространство.
Požar u Deliblatskoj peščari ne jenjava, vatra je do sad zahvatila oko 3.500 hektara i proširila se prema Dunavu. Situacija je trenutno najkritičnija na potezu Dubovac–Bela Crkva. Evakuisani su vikendaši i meštani iz ugroženih područja.https://t.co/lJMJhiPGvl pic.twitter.com/axMEQBIP8J— Naš Portal (@nasportal_info) August 19, 2026
Пожарът се развива от дни, като мащабът му значително се увеличи. На 8 август сръбските власти съобщаваха за около 1500 засегнати хектара и над 300 души, ангажирани в гасенето. Тогава на терен работеха десетки тежки машини и четири хеликоптера.
Снимка: БТА/АП
Заради пожара през последните дни бяха въведени и ограничения по пътя Ковин–Бела Църква в участъка между Гай и Кайташово. Имаше и прекъсвания на електроснабдяването в някои от засегнатите райони.
Снимка: БТА/АП
Сръбските служби не могат да посочат кога пожарът ще бъде напълно потушен. Основната цел остава защитата на населените места и недопускането на човешки жертви.
Снимка: БТА/АПРедактор: Цветина Петкова
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